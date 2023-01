Appli mobile TourMaG



2022, une année forte en rebondissements pour Travel-Insight !

2022 fut l’année des nouveaux challenges et des développements pour Travel-Insight. De nouveaux pôles se sont créés au sein de l’agence, de nouveaux collaborateurs ont agrandi l’équipe, des évènements ont rythmé chaque mois de cette belle année. Année riche en projets et en rencontres, nous vous proposons un bilan 2022 de l’agence Travel-Insight par pôle !

Rédigé par Sarah Vauchelet le Lundi 16 Janvier 2023

Le pôle branding

En 2022, le pôle Branding de Travel-Insight a accompagné 9 entités du tourisme dans la création ou la refonte de leur marque. Parmi ses clients, on retrouve des structures privées mais aussi des institutionnels à l’instar de la Riviera des îles de Guadeloupe ou du futur Fond de Dotation du SETO : tous ont profité de notre expertise pour (re)positionner précisément leur marque sur leur marché, (re)définir leur essence et (re)dessiner leur identité.



Audits, études exploratoires, création de plateformes de marque et de plateformes de discours, rédaction de manifestes, recherche de noms et de signatures de marque, travail graphique sur les logos, les polices et les couleurs qui véhiculeront au mieux l’univers de chaque marque : rien n’est laissé au hasard quand on parle de branding ! Grâce au brandbook que nous leur avons remis, nos clients disposent des bases essentielles pour (re)lancer efficacement leur communication.



Le pôle production de contenus En 2022, le pôle production de contenus a pu accompagner 53 clients et prospects, sans compter les créations de vidéos.



Les objectifs des clients et les besoins d’accompagnement sont variés : cela va de la création de contenus et photos à la réalisation de vidéos et motion design pour du contenu sur les réseaux sociaux ou les publicités, en passant par la création de toute l’identité d’une marque ou de leur brandbook (sans forcément avoir un accompagnement précis). Les contenus produits sont des posts réseaux sociaux, newsletters, vidéos capsules, vidéos motion design, supports de communication physique (cartes de correspondance, éléments graphiques pour "boxes"), réalisations de dossier de presse, création d'identités, création de brandbook.



Avec le pôle création de contenus, Travel-Insight propose de la création de contenus from scratch, avec de la création de posts pour les réseaux sociaux adaptés à leur format, de la réalisation et du montage de vidéos, de la création de vidéos animées en motion design, de la création d’identité visuelle en accord avec leur plateforme de marque.



Le pôle social média En 2022, le pôle social média a accompagné plus de 30 clients. Les objectifs des clients étaient variés : besoin de gagner en visibilité, en notoriété et en viralité sur les réseaux sociaux, de s’imposer comme une marque incontournable dans leur domaine, de toucher de nouveaux prospects, d’être présent et de communiquer tout au long de l’année.



Travel-Insight met à disposition de ses clients son expertise social média avec un service sur-mesure en fonction des attentes et besoins des clients. Les actions mises en place sont alors nombreuses et variées : élaboration et mise en place de stratégie social média, création de posts pour chaque réseau, gestion et animation des réseaux, création de visuels et short vidéos adaptées aux réseaux sociaux, activation de campagnes sponsorisées, reporting des actions mises en place.



Plusieurs nouveautés apparaissent chaque année pour accompagner au mieux les clients en fonction de l’évolution très rapide des réseaux sociaux. Travel-Insight est ainsi en veille constante quant aux nouveautés et mises à jour social média. Les retombées des réseaux sociaux peuvent être très puissantes.



Ainsi, en 2022 Travel-Insight a développé son expertise pour la plateforme Pinterest, qui permet de valoriser les destinations sur un réseau inspirant et valorisant. Elle développe également les comptes TikTok de ses clients, qui est dorénavant une plateforme incontournable pour eux. Ainsi, pour la République Dominicaine un compte TikTok a été créé, permettant à cette destination de valoriser ses atouts naturels et géographiques pour inspirer les voyageurs. Il a eu de suite un succès retentissant, avec une croissance de la communauté de +13 344%, passant de 180 abonnés en 2021 à plus de 24 000 en 2022. Sur l’année 2022, le compte @godomrepfr comptabilise près de 7 millions d’impressions pour une audience de près de 1,5 millions de personnes uniques. S’adapter aux plateformes en vogue pour les clients permet à Travel-Insight de leur assurer les meilleures performances et une visibilité maximale !



Le pôle Relations Presse & Trade Le pôle relations presse a accompagné 14 clients sur l’année 2022. Il a pu accompagner annuellement Gekko Groupe, Royaumont, Grand Poitiers, le Salon International de la Plongée Sous-Marine, l’IFTM Top Resa, Convious. Ponctuellement, le pôle relations presse de Travel-Insight a pu accompagner Exploris, l’Office National Allemand du Tourisme, l’Office de Tourisme d’Espagne, Little Big Road, la Riviera des Îles de Guadeloupe, Terres de Seine, Ze-Camping, l’Office du Tourisme de Calvi-Balagne.

Quant au pôle trade, il a accompagné GVQ Canada et le Marina Hotel Club en 2022.



Chaques actions ont été adaptées aux besoins des clients : celui de développer leur notoriété dans la presse et d’asseoir leur expertise dans le secteur du tourisme et du voyage d’affaires, de communiquer sur les grands évènements à l’année, d’organiser les conférences de presse et gérer les relations avec les journalistes en avant des évènements.



Pour cela, le pôle relations presse met en place la stratégie relations presse à l’année des clients, la réalisation de dossiers de presse (rédaction et mise en page), la création et la diffusion de communiqués de presse, la gestion des demandes d’interviews et réalisation de la prise d’interviews avec la presse ciblée, l’organisation de voyages de presse pour faire découvrir des offres et des destinations, la représentation du client aux évènements organisés par lui et l’industrie, la gestion des accréditations, le suivi des retombées presse.



Les retombées presse sont nombreuses pour les clients. Par exemple pour Royaumont, 25 journalistes ont visité l’abbaye de Royaumont sur l’année, pour 79 retombées presse, plus de 82 millions de contacts touchés, plus de 70 000 euros en équivalence publicitaire.



Le pôle influence Le pôle influence a pu mettre en place des actions d’influence pour 11 clients cette année : Azureva, l’OT d’Espagne, l’OT de Calvi, la Riviera des Îles de Guadeloupe, Paradiski, Sunweb, Atout France, les Hautes Alpes, le Camping la Plage et Bord de Mer, Viva Wyndham, l’Office de Tourisme de Leipzig.

Les objectifs sont multiples : développer la visibilité et la notoriété des destinations, valoriser leurs valeurs et leurs atouts, développer la photothèque des clients, toucher de nouvelles cibles, valoriser les nouveautés des clients, marquer les esprits à travers une campagne originale.



Les besoins d’accompagnement peuvent varier : Travel-Insight accompagne généralement les clients sur la sélection des influenceurs, la négociation et la réalisation des contrats, l’accompagnement du blogtrip ou de l’opération d’influence si besoin, l’acheminement des influenceurs, assurer la bonne production des contenus, le suivi des missions par des cadreurs pour agrandir la photothèque de la destination, la création et la réalisation des rapports. Les contenus produits par les influenceurs lors de ces missions sont variés : stories quotidiennes, Réels, posts Instagram (photos, vidéos, carrousels), vidéo Youtube, vidéos TikTok, création de photos et vidéos pour le client afin d’agrandir sa photothèque, articles de blog, article pour le site du client.



Les retombées d’une opération d’influence peuvent être très bénéfiques pour le client. En 2022, 5 opérations d’influence ont été réalisées avec 5 influenceurs pour le Camping la Plage et Bord de Mer. Elles ont permis de toucher près de 15 millions de personnes uniques sur l’année, pour plus de 16 millions d’impressions obtenues. Cela a engendré plus d’un million de réactions et plus de 20 300 clics : une très belle opération assurant une visibilité maximale au client pour multiplier ses réservations !



2022 nous a apporté beaucoup de défis, des rires et de la passion. Prêts pour vivre 2023 avec nous ? Nous avons hâte de relever les nouveaux challenges que cette année va nous permettre d’accomplir !



Besoin d’accompagnement avec votre marque ? Contactez Travel-Insight



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…

Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Célia Tichadelle ou Stanislas Lucien :



www.travel-insight.fr

celia@travel-insight.fr - stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Travel-Insight, l'agence de communication digitale tourisme

