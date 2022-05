A 30 ans, l'agence Plus Voyages n'a pas fini de grandir

Dans cette nouvelle aventure, Caroline Taverne est nommée directrice générale pour gérer l'ensemble des activités de Plus Voyages et continuer à développer tout ce qui avait été initié lorsqu’elle était responsable des opérations mais à plus grande échelle cette fois-ci.



Elle s'entoure " d'une équipe de talents ", notamment au sein de l'équipe commerciale sans compter les différents responsables de service et les équipes opérationnelles qui sont tous engagés : certification RSE, labellisation Afnor, développement d’outils technologiques marché & maison … de nombreux chantiers sont lancés et aboutissent.



Aujourd’hui Plus Voyages Corporate se mobilise pour se faire d’avantage connaître auprès des grands groupes car tout est mis en place pour répondre à ce type de marché exigeant, et être ainsi capable de remplir les objectifs fixés par le président avant la crise, " ambitieux mais challengeant pour les équipes ".



Une crise qui a toutefois contraint l'entreprise " à faire des choix difficiles " mais, comme le dit Karim Massoud, " il faut reprendre l'entreprise là où on l'avait laissé pour aller de l'avant et construire ensemble un bel avenir ".



Au-delà de la maîtrise de la technologie, qui permet de rivaliser avec les grandes TMC, Plus Voyages Corporate qui se positionne comme "agence Premium", garantit ainsi " une agilité et un savoir-faire bien à elle ".