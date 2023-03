A la rencontre des artisans lors des Journées Européennes des Métiers d’Art

Avec nos 4 000

d’artisanat, animés par nos 2 000 artisans dans toute la France, Wecandoo est fier d'œuvrer pour la promotion du patrimoine français.



La découverte des métiers d’art, de techniques ancestrales et de la tradition du fait main dans nos territoires n’ont jamais suscité autant d’intérêt auprès du grand public.



Les réservations d’ateliers ont doublé entre 2021 et 2022, et un quart de ces expériences ont lieu pendant les vacances scolaires, avec un net pic sur la période estivale. L’artisanat, c’est aussi l’art de transmettre !

De fait, pour les producteurs et artisans qui incarnent le patrimoine vivant de l’artisanat français, recevoir le grand public dans leur atelier, c’est la possibilité dechez les participants, et ainsi assurer la relève dans certains métiers d’art en voie d’extinction !Lors de ces ateliers, les participants modèlent, soufflent, assemblent, dorent, cousent, soudent et taillent leur propre création sous l'œil expert d’un artisan, qui reproduit pour eux les gestes qu’il a appris.", explique Edouard Eyglunent, co-fondateur de Wecandoo.