Journées Européennes des Métiers d’Art : Wecandoo rejoint le Pass Culture

Dans le cadre de l’exposition Entrez en matière #2, une rencontre a été organisée à Paris pour une vingtaine de jeunes le 29 mars, la veille de l’ouverture. Ils pourront bénéficier d’une visite et d’un accès en avant-première à la découverte des gestes d’excellence exécutés par les artisans d’art de 11 maisons de luxe, qui animent le Campus Mode et Métiers d’Art/Design de la Manufacture des Gobelins.La découverte des Métiers d’art sur le Pass sera mise en avant de façon bimestrielle et fera l’objet d’un rendez-vous lors du Temps Fort des Métiers d’Art.Parmi les propositions de Wecandoo, une sélection de 5 séries d’ateliers dispersés sur le territoire : Poterie et céramique, Bijouterie et joaillerie, Cuir et maroquinerie, Bois, menuiserie et ébénisterie et Textile, mode et stylisme.