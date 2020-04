A-valoir : Quartier Libre garantit les tarifs 2020 pour les voyages reportés

Plus globalement, Quartier Libre a bien pris toutes les mesures possibles pour assurer sa pérennité.



Une grande partie des équipes bénéficient du dispositif d'activité partielle, les horaires ont été réduits avec une fermeture de l'accueil téléphonique les vendredis et samedis.



Coté financier, Eric Jouclard, Directeur Administratif du Groupe nous précise avoir sollicité un PGE (Prêt Garanti par L'Etat selon le dispositif BPI) pour couvrir une année de charges fixes.



Il donne son éclairage concernant le recours à ce dispositif : « Nous sommes un TO assez traditionnel et donc au service mais dépendant de la distribution. Nous comprenons que les agences ne peuvent pas demander à des clients inscrits et qui ne vont pas voyager dans les prochains mois de payer leur solde pour nous payer à leur tour et bénéficier d'un avoir. Cela serait évidemment bien venu pour notre trésorerie, mais d'un point de vue commercial cela est absurde.



Nous avons par ailleurs une forte saisonnalité de départs en été, et donc peu d'espoir de réaliser un volume important cette année. Nous avons donc pris nos dispositions pour tenir jusqu'à l'été prochain. »