AERTiCKET-CMS VACANCES, l’alliance de la technologie et d’un service expert

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

Mon rôle comme celui de mes collègues Alexandrine, Laurence et Stephanie, consiste à assister les agences de voyages dans l’élaboration de programmes à la carte via notre plateforme B2B COCKPIT HOLIDAYS et supporter les opérations du back office. Cela implique la gestion administrative des réservations, le suivi des dossiers, la coordination avec les fournisseurs et le traitement des documents nécessaires pour garantir le bon déroulement des voyages. Je veille également à ce que les processus internes soient efficaces et à jour, contribuant ainsi à fournir un service de qualité aux agences.

Quels rapports avez-vous avec les clients AERTiCKET-CMS VACANCES ?

Je m’efforce de créer une relation de confiance en étant transparente sur les produits et les services proposés, en résolvant rapidement les problèmes et les situations imprévues et en respectant les engagements. Ce qui compte c’est une expérience de voyage réussie pour les clients !

Comment se déroule vos journées entre les équipes et les clients ?

J’interviens à plusieurs niveaux auprès des clients d’AERTiCKET-CMS VACANCES : de la prise de contact jusqu’à la phase de déploiement, j’adapte notre plateforme COCKPIT aux besoins exprimés par nos partenaires et je récupère au fil des échanges les spécificités de chacun (tarifs négociés, customisation pour un réseau d’agences, adaptation aux outils de back office et aux différents GDS utilisés par le client.)

Ceci permet un « plug and play » en proposant une solution adaptée et opérationnelle rapidement en conseillant le client sur les Best Practices.

J’anime des réunions par visioconférence avec nos partenaires afin de m’assurer de la bonne utilisation et compréhension de l’outil Cockpit.

En relation avec les compagnies aériennes, je m’occupe du chargement des tarifs sur la plateforme et je participe à la maintenance et aux évolutions du COCKPIT avec nos équipes techniques AERTiCKET.

Ayant une très bonne connaissance de l’ensemble de la chaîne, je suis très proche des équipes pour assurer la bonne coordination entre tous les acteurs et je participe à l'élaboration des process Interne et Externe tout en apportant mon expertise.

Comment décririez-vous l’alliance Technologie et l’expertise d’AERTiCKET-CMS VACANCES ?

Derrière chaque avancée technologique, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour améliorer, fluidifier le quotidien de chacun de nos clients et faire évoluer les outils B2B qu’AERTiCKET-CMS VACANCES proposent. Mais il est primordial de permettre à nos clients de contacter nos experts à tout moment, dès qu’ils ont besoin de nous ! Cette liaison entre les différents acteurs nous permet d’améliorer la qualité de service et d’être au plus près de l’ensemble de nos partenaires.

Gabrielle est une collaboratrice qui travaille au sein de CMS VACANCES depuis maintenant 23 ans, spécialiste TO.Patrick est responsable de l’implémentation du COCKPIT et gère l’équipe Fulfilment, présent depuis 14 ans dans le Groupe.Après une dizaine d’années d’expérience dans le Business Travel, son expertise permet d’accompagner aujourd’hui nos clients sur la partie Loisirs.Il accompagne intégralement nos clients selon leurs besoins.