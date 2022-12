AFST : « 2001, Odyssée de l’Ardèche ! » pour Jacques Mangeant (ADT Ardèche)

« Les seniors du tourisme racontent »

Initiée par Michel Messager et désormais présidée par Georges Azouze, l'Association Française des Seniors du Tourisme (AFST) regroupe près d’un millier de professionnels du tourisme - seniors en retraite ou en activité - tous secteurs confondus. Une petite centaine de ces membres ont participé à la rédaction d’un ouvrage qui regroupe des témoignages et des anecdotes de celles et ceux qui « ont fait le tourisme ». Dans cet ouvrage, un mot s’impose : « passion ». Passion d’un métier de rencontres et de partages qui, disent-ils, leur a appris à rêver, à se dépasser, à faire face à l’imprévisible. Seniors grands voyageurs, ils disent aussi que le plus beau des voyages est celui qu’ils n’ont pas encore fait.

En cette fin d’année, TourMaG.com vous propose une sélection de ces témoignages qui illustrent la rapide et spectaculaire évolution opérée en quatre petites décennies dans les métiers du tourisme. Aujourd'hui, le récit de Jacques Mangeant, ancien directeur l’Agence de Développement Touristique (ADT) de l'Ardèche.

« Lorsque l’on n’a pas les moyens de se payer une campagne publicitaire, il est possible d’être efficace à trois conditions : trouver une idée géniale, faire un « coup de com' » et séduire les médias.



En Ardèche, terre d’origine de la conquête de l’air où fut lancée la première montgolfière, il existe une petite commune de deux cents âmes qui s’appelle… Mars.



En tant que directeur de l’Agence de Développement Touristique (ADT), j’ai voulu créer un lien entre conquête de l’air et conquête de l’espace.



L’idée a consisté à faire atterrir quatre astronautes de la NASA sur « Mars » en 2001, dans le cadre d’une opération que nous avions baptisée « 2001, odyssée de l’Ardèche ».



Les astronautes ont atterri sur « Mars » en montgolfière, piloté par un descendant des frères Montgolfier.



Sur le terrain, des enfants des écoles, déguisés en martiens et en bactéries ont conduit les astronautes vers une source, preuve de l’existence de vie sur « Mars ».



Ensuite, une prise d’empreinte des astronautes a été organisée pour faire un pendant aux empreintes des artistes sur Hollywood Boulevard à Los Angeles.



Enfin, les astronautes ont participé à la reconstitution historique du premier vol de montgolfière et ont été intronisés dans la confrérie viticole de Saint-Joseph-de-Rochevine.



L’idée a séduit tous les médias et notamment CNN qui a effectué un reportage passé en boucle tout le week-end de Pâques.



Avec 100 000 francs investis, l’ADT a engrangé l’équivalent de 4 000 000 de francs de retombées médiatiques.

Les quatre astronautes - J.J.Favier (mission sur Columbia en 1996 ) ; Leroy Chiao (vols sur 3 navettes et 192 jours à bord de l'ISS en 2004-2005) ; Rick Linnehan (4 vols à son actif, suivis d'une mission de 4 mois après son atterrissage en Ardèche, où il a effectué dans l'espace des réparations sur le télescope Hubble) ; Jeffrey Hofmann (5 vols sur 4 navettes, ancien représentant européen de la NASA) -

qui ont chacun gardé leur échantillon d’eau de « Mars », ont été longuement félicités par leurs collègues et les autorités de la NASA.



L’Ardèche avait, sur une idée originale, fait gagner 30 ans à la NASA pour conquérir Mars ! »



Jacques Mangeant (ADT Ardèche)

