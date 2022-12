AFST - Denis Pollet : "Le jour où j’ai accueilli un million de touristes à Paris"

Le Général Philippe Morillon, de nombreux volontaires bénévoles des paroisses d’Ile-de-France ont participé à la logistique, mais aussi des médecins et du personnel de santé, quelques hôteliers et agents de voyages… et enfin un Préfet chargé par le Premier ministre de coordonner toutes nos actions auprès des services publics (pompiers, gendarmerie, voirie, etc.).



L’organisation même de l’événement a été confiée à deux sociétés événementielles dont la responsabilité était l’aménagement des sites - salon de presse, accueil du Pape sur le Champ de Mars et à l’hippodrome de Longchamp totalement privatisé pour l’évènement - et bien sûr la circulation dans Paris.



L’hébergement des délégations s’est fait par de multiples moyens : accueil des paroisses d’Ile-de-France, location de grands espaces - entre autres le Parc des expositions de Villepinte - résidences étudiantes, complexes sportif, hôtels...



Nous avons fait un appel d’offres pour organiser la restauration pour ces milliers de jeunes pèlerins dans une quinzaine de sites à Paris. C’est finalement, suite à une négociation menée avec le cardinal Lustiger et Monsieur Bellon, PDG, que la Sodexo a été choisie. Des poêlées géantes ont été mises en place dans de nombreux carrefours parisiens.



Il faisait très chaud, en ce mois d’août ! Aussi nous avons dû prévoir l’approvisionnement et la mise à disposition de plusieurs millions de bouteilles d’eau sur les lieux stratégiques de rassemblement.



L’organisation du transport était aussi très complexe, tant à l’arrivée en France des délégations qu’entre les lieux d’hébergement et les sites de rassemblement.



Cela a demandé la privatisation du parking autobus de Bercy, la négociation avec la RATP pour prévoir des rames supplémentaires à certaines heures et également la fourniture des pass de circulation métro pour les transports entre les sites d’événements.