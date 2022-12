AFST : Floréal Gavalda, ou la naissance d'un voyage... d’une passion !

- Choisir une compagnie aérienne : ce sera la mythique PAN AM 001 qui faisait à l’époque le tour du monde et était représentée à Paris par Guy Weiner, enthousiasmé à l’idée de partager ce projet.



- Elaborer un itinéraire : aujourd’hui le très classique : New Delhi-Jaipur-Agra-Khajurâho-Bénarès et Katmandou (Népal).



- Rencontrer et sélectionner mes futurs partenaires avec qui je construirai des liens indéfectibles, parfois complexes, toujours amicaux et le plus souvent des familles d’hommes et de femmes pionniers du tourisme dans leur pays.



Je ne peux m’empêcher de les citer et de leur rendre hommage car sans eux rien n’eut été possible : Adi Katgara (TCI Ltd) et Dipak Deva (aujourd’hui président de SITA), Zulli et Omesh Karnik (BTS), Pramilla et Kanti Poddar dont le père ouvrit le premier hôtel à Khajurâho le Chandelas.



Parmi eux Camélia Panjabi et Subhash Thaker du prestigieux groupe TAJ appartenant à la prospère famille Tata, qui convertit en hôtels les plus beaux palais des Maharajas : Rambagh Palace (Jaipur), Lake Palace (Udaipur), etc.



Et au Népal Joti Khana et Manohar Rana (Yeti Travels).