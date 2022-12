AFST : Patrick Bardet et « l’étonnant rabbin de Boston »

Nous rencontrons donc Philippe, spécialiste du mystère Saunière et son trésor, qui doit montrer à mon client des signes kabbalistiques dans l’église de Limoux et au cimetière. J’effectue la traduction et me retrouve avec ces deux personnages aussi étranges l’un que l’autre…



Le Philippe en question aurait parlé en rêve à Jésus qui lui aurait donné des éléments pour retrouver une partie du trésor de Rennes-le-Château. La légende dit que Marie-Madeleine, après la mort du Christ, serait arrivée à Narbonne avec leur fils et l’Arche d’Alliance des Juifs qui serait cachée dans la région. Saunière aurait découvert une partie de ce trésor.



Le soir, je dîne avec mon « rabbin » à son hôtel pour lui tenir compagnie. Nous commençons le repas et la conversation devient invraisemblable...



Il parle de sa vie. Ses parents riches et décédés lui ont laissé une fortune importante gérée par un administrateur, qui lui permet de voyager et bien vivre. Il a toujours eu des problèmes de personnalité, consulte un psychiatre depuis des années.



A Boston il vit et circule habillé en femme et rêve de se faire opérer pour devenir réellement femme mais son administrateur refuse de lui payer l’opération… Il me dit qu’il a dans sa valise tous les vêtements pour s’habiller en femme et qu’il pense le faire, me demande mon conseil…



Je lui réponds que pour passer la frontière avec un visage d’homme sur son passeport, il est préférable de rester en rabbin plutôt qu’avec une perruque féminine…



Le lendemain, nous nous rendons avec notre spécialiste à Rennes-le- Château, l’antre de l’Abbé Saunière. Il faut savoir que plusieurs personnages célèbres sont venus en pèlerinage ici : Hitler et les Nazis qui pensaient trouver l’Arche d’Alliance, des chercheurs d’or de divers pays et le dernier connu en date… François Mitterrand dans les premières années de sa présidence.



Nous visitons d’abord l’église où un diable soutient le bénitier et c’est au pied de l’autel que l’Abbé aurait trouvé de vieux parchemins indiquant le lieu du trésor et qui ont disparu.



Le presbytère est une demeure flanquée d’une tour comme un castelet, empli de signes kabbalistiques expliqués par notre spécialiste. « Cela sent le soufre » dit mon rabbin avec une grimace.



Heureusement, je ne lui traduisais pas toutes les folies que me contait le fameux exégète, sinon il l'aurait trouvé plus fou que lui…



Je remercie notre guide, nous retournons à Carcassonne. Le lendemain, je ramène le Bostonien à l’aéroport. Il aurait aimé que je l’accompagne à Cologne craignant de se perdre dans les couloirs de correspondance.



Il me quitte simplement, habillé toujours en rabbin sans même la générosité d’un pourboire. Je rentre chez moi content que ce week-end, bien terminé, reste à jamais dans ma mémoire. »



Patrick Bardet (APST)