APST : "100% des dossiers complets Thomas Cook remboursés"

Dans un communiqué, l'APST affirme avoir assurée le remboursement des clients touchés par la faillite de Thomas Cook, et au 31 mars 2022, elle confirme ainsi que 100% des dossiers complets ont été remboursés, au terme d’une procédure judiciaire collective de près de 3 ans.



L'association rappelle qu'elle a déjà pris en charge des clients pour un montant global de 35,2 M€ sur un total de près de 42 M€.



"Depuis l’envoi par le Tribunal de commerce des certificats d’admission de créance, nous avons remboursé 6 881 dossiers pour un montant de 15,7 M€ sur les 9 630 dossiers de demande de remboursement reçus à l’APST pour un montant global estimé de 21,7 M€."



Parmi les dossiers incomplets restants il y avait ajoute encore l'organisme de garantie :



- 566 dossiers (soit 6% du total) concernent des créances rejetées (en totalité ou en partie) par le liquidateur judiciaire. " Nous avons néanmoins prévu une consultation avec le liquidateur judiciaire pour réexamen des dossiers " précise l'APST



- 2180 dossiers (soit 23% du total) sont incomplets, et "concernent le plus souvent des clients qui n'ont répondu à aucune de nos relances par email, par courrier et par téléphone. 48% de ces clients sont silencieux depuis plus d’un an, et encore 17% depuis plus de 6 mois."