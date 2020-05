APST : "Aujourd’hui la situation est grave"

D’ici quelques jours le confinement tel que nous l’avons connu va cesser et notre économie petit à petit devrait redémarrer, du moins nous pouvons l’espérer.



Même si vos Instances Professionnelles, entre autres EdV, SETO, ont obtenu des aménagements spécifiques pour notre secteur, et il faut les en féliciter, la période que nous allons vivre est incertaine, voir tragique pour grand nombre d’entreprises touristiques.



Après les défaillances des compagnies aériennes Aigle Azur, XL Airways, la faillite de Thomas Cook, la poursuite des mouvements des gilets jaunes, les grèves de fin d’année et aujourd’hui la pandémie du coronavirus COVID-19, quel secteur économique pourrait en effet absorber de tels chocs…



Depuis le début de cette pandémie, nous avons préparé et mené des négociations avec les Pouvoirs Publics, les Banques, les Institutions européennes, afin de préparer la période de l’après virus et ses éventuelles conséquences financières, notamment pour préserver la pérennité de l’APST et de ses Adhérents.