ASL Airlines : mise en place d'une liaison quotidienne Pau-Paris

Dans cette phase de reprise du trafic aérien sur l'aéroport Pau-Pyrénées, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées se montre attentive à assurer une liaison quotidienne entre Pau et Paris et à maintenir un niveau de connexion satisfaisant au profit des habitants, des milieux économiques et des opérateurs touristiques locaux.



Voilà pourquoi, elle a décidé de soutenir l'initiative de la compagnie française ASL Airlines France pour construire une solution complémentaire à partir du 10 juin et "maintenir à notre territoire les opportunités de son développement."