ASSUREVER annonce une rentrée bien chargée : tout ce qu’il faut retenir

Cette année, l’évènement prendra également une tournure solidaire puisque, dans le cadre de son Trophée 2024, ASSUREVER s'engage aux côtés de "Agir pour le Cambodge" pour soutenir les actions de l'association en faveur de l'éducation et du développement des communautés rurales en situation de grande pauvreté.



« Pour chaque Trophée ASSUREVER que nous réalisons, nous faisons un voyage de repérage pour garantir à nos meilleurs vendeurs d’assurance qui participent à ce challenge, le plus beau des voyages de l’année. Et c’est lors du repérage de cette année, que nous avons visité l'école Sala Bai à Siem Reap. Nous avons vraiment été émus par l'initiative et l'engagement à 10 000% de l'Association et de ses collaborateurs à aider les jeunes Cambodgiens à sortir de la pauvreté. Nous avons immédiatement souhaité participer au projet et leur apporter tout notre soutien » explique Matthieu Drouet, Directeur Général d’Assurever. « En plus de récompenser la fidélité et l’expertise de nos clients, nous souhaitions donner un sens à nos Trophées qui soit en lien direct avec notre activité et nos valeurs : protéger, aider, accompagner et avec notre domaine : le tourisme. »