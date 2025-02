AccorInvest et GreenYellow accélèrent l'installation de bornes électriques

Ce projet IRVE en partenariat avec le Groupe AccorInvest est une étape clé dans notre ambition de transformer la mobilité électrique en France. L’intégration des batteries de stockage dans 10 stations est un véritable levier d’innovation

Ce partenariat illustre notre ambition de faire de l’hôtel un acteur clé de la transition écologique. Nous proposons à nos clients des solutions concrètes pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, accessibles également aux riverains et aux visiteurs de passage.

Pour faciliter l'accès aux bornes de recharge,ont été déployés, notamment les lecteurs de cartes bancaires, les QR codes, les applications mobiles et une connexion via une plateforme d’interopérabilité.AccorInvest constate une augmentation constante des recharges de véhicules électriques depuis l'été 2024, témoignant du succès de cette initiative.Ce projet s'inscrit pleinement dans la, qui ambitionne de transformer ses hôtels en acteurs clés de la transition environnementale et du développement territorial.", explique, Directeur Innovation & Nouvelles Activités chez GreenYellow France., Directeur Construction et ESG chez AccorInvest, ajoute "