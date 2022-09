EcoMoB : faire le tour du Mont-Blanc en mobilité durable

« Les trois pays ont beaucoup à partager du point de vue touristique et des paysages naturels.



C’est une occasion très précieuse, un défi que nous relevons pour valoriser ces territoires » a fait valoir Alberto Ciabattoni, maire de Saint-Rhémy-en-Bosses et représentant de l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin à la Conférence Transfrontalière du Mont Blanc.



Eric Fournier, président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et vice-président de la Conférence Transfrontalière Espace Mont-Blanc (France, Italie, Suisse) ne dit pas autre chose : « Il y a une complémentarité patrimoniale, culturelle entre les trois pays.



On a la chance de partager un territoire extraordinairement attractif. Mais cette attractivité, qui ne doit pas se démentir, doit tenir compte des problématiques de mobilité environnementales et de qualité de l’air, et l’acceptabilité du tourisme par les habitants ».



La solution marche sur deux jambes : une offre de service mobilité durable associée aux acteurs de l’hébergement engagés pensée par Alpine Green Experience, et une offre technologique (une plateforme une application), développées par Engineering Ingegneria Informatica.