Adagio vise 220 établissements d’ici 2027

Plus que jamais, l’heure est au développement, confié aux soins de Thomas Lanson , qui accumule une longue expérience de l’immobilier hôtelier., en jouant sur tous les leviers du développement : le contrat de management pour le compte d’un propriétaire, la prise à bail (formule la plus courante) et, depuis peu, la franchise.Objectif entre 210 et 220 établissements d’ici 2027 autour 3 zones géographiques prioritaires :- La France, avec une implantation réaffirmée dans les régions : Lyon, Montpellier, Toulouse...- Le Royaume-Uni, où Adagio continuera à développer sa présence à Londres (3 sites existants, 2 nouveaux sites en cours de construction et d’autres à venir).- L’Europe du Nord, en Allemagne (Heidelberg, Stuttgart) ou encore au Benelux (Gand, Anvers, Bruxelles).La Chine – 5e continent non encore exploité – est en ligne de mire avec une première ouverture escomptée en 2024 qui pourrait préfigurer un déploiement ultérieur à grande échelle dans le pays. Thomas Lanson :// sait pouvoir s’appuyer sur les équipes de développement du groupe Accor qui défrichent le terrain.De même, pour accélérer le développement en franchise, l’appel aux franchisés Accor qui souhaitent ajouter une marque en vogue à leur portefeuille a déjà bien fonctionné (5 franchises qui devraient passer à 20 l’an prochain).