Agences de voyages : attention à l'arnaque de Football Academy !

Si les ventes sont l'arrêt, les arnaques, elles, se poursuivent dans l'univers du voyages.



La dernière en date concerne un mail envoyé d'une certaine "Football Academy" qui souhaite des billets pour deux voyages Paris (CDG) - Casablanca (CMN) et Dakar (DSS) - Casablanca - (CMN) pour le mois de d'octobre retour en novembre (voir encadré ci-dessous).



De nombreuses agences et de nombreux professionnels ont dû recevoir cet email puisque nous-même à la rédaction de TourMaG.com nous l'avons reçu en plusieurs exemplaires.



Et déjà au moins une agence est tombée dans le panneau. Faute de commandes, il est en effet tentant de se dire qu'on va (enfin) pouvoir faire une vente.



Une agence s'est ainsi vu extorquer plusieurs milliers d'euros. Pourtant, elle avait pris la précaution de faire sa petite enquête sur Internet et trouvé une académie de football au Sénégal.



Elle demande alors à l'expéditeur du mail de la joindre. Il l'appelle et donne le nom qui correspond bien à une personne de l'univers du foot en usurpant son identité. Une fois les billets émis et payés par carte bancaire, le compte de l'agence est débité... pour fraude.