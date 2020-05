Agences : ce n'est pas parce qu'on a rien à vendre qu'il faut la fermer...

C’est les conforter dans l’idée qu’ils se sont bien fait avoir et qu’ils ne retrouveront peut-être pas leur argent. Renforcer leur suspicion vis-à-vis de la profession.



Bien entendu, vous allez les rassurer (?) sur ce point là. Mais cela ne remplacera jamais un fonds de commerce ouvert (même partiellement) ni le contact humain.



C’est aussi prendre le risque de retarder la reprise. De repousser le “tas de sable”.



Qui est en mesure de déterminer la “bonne” date ? Ne vaut-il mieux pas être prêt et l’arme au pied, quitte certes à essuyer quelques récriminations ?



Et qui vous dit aussi que vos collaborateurs, chômage partiel ou non, seront toujours là le jour “J” ?

Enfin, garder les portes ouvertes cela permet d’entretenir le lien avec sa clientèle, de continuer à la fidéliser et peut-être même d’en engranger une nouvelle.



Les consommateurs de voyages, aujourd’hui déboussolés, sont à la recherche de nouveaux rep(ai)ères. Les agences de voyages n’ont jamais eu pareille “aubaine” : démontrer, preuves à l’appui leur valeur ajoutée par rapport aux plateformes numériques, à la gestion hasardeuse pendant la crise etplutôt aux abonnés absents en ce moment...



Cette présence physique vaut toutes les campagnes de communication possibles et imaginables et elle marquera les esprits. Il est important de préparer la nouvelle ère post-pandémique. Garder son agence ouverte, même symboliquement, ce n’est pas seulement une posture.



C’est croire à l’avenir de notre métier et en des jours meilleurs. Vos clients vous diront “Merci” !