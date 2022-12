Agences de voyages : budget vacances en forte hausse pour Noël

Selon les données de l’Observatoire Les Entreprises du Voyage – Orchestra, les Français qui partiront en vacances lors des fêtes de fin d’année par l’intermédiaire d’un opérateur de voyages seront plus nombreux (+5%) qu’en 2021, mais sensiblement moins nombreux (- 18%) qu’en 2019.



Pour Jean-Pierre Mas, Président du syndicat patronal : « il est fort probable que les conséquences de la hausse du coût de la vie contraignent de nombreuses familles à renoncer aux vacances dans le secteur marchand et à privilégier des vacances dans le cercle familial.



En revanche, ceux qui partiront consacrent à leurs vacances un budget beaucoup plus élevé que lors des années précédentes. »



Le « panier moyen » progresse de 20% par rapport à l’an dernier et de 43% par rapport à 2019. Pour la fin d’année 2022, le panier moyen s’élève à 900 € pour les vacances en France, 2 300 € pour les destinations moyen courrier et dépasse 6 000 € pour les destinations long courrier.