Agences de voyages : "j’ai l’impression que nous avons une deuxième chance"

Ce salon est la preuve qu’il y a une renaissance. Si je prends décembre, nous pouvons peut être "tangeanter" ce qu’il se faisait en 2019. Il faut malgré tout rester vigilant,

elles se sont soldées par un échec,

L'avancée ne se voit pas, c'est une technologie permettant de faire en sorte que les offices de tourisme ou le camping puissent faire apparaître en marque blanche les activités à proximité.



J'y crois beaucoup, il y a l’alliance de belles compétences comme Amadeus, la Banque des Territoires, une start-up dans la data, etc.

Le président veille à ce que nous préparons la France 2030 et le tourisme. Nous devons résoudre les problèmes emplois et formations, car nous devons attirer, mais aussi fidéliser les talents.



Pendant longtemps nous avons utilisé le microscope et maintenant nous prenons la longue vue,

Nous regardons avec la DGE et Alain Griset pour les agences qui sont à moins de 5% de chiffres d’affaires,

Il ne faut pas se démobiliser. Nous souhaitons faire perdurer les mesures de soutien tant que nécessaire. Le tourisme durable sera le sujet des mois à venir, nous allons nous faire taper dessus

Malgré tout, les acteurs ont tenté de packager la France, avec une réussite toute relative et le secrétaire d’Etat d’insister sur le fait qu’il est indispensable de persister dans ce sens." a poursuivi le secrétaire d'Etat au Tourisme.Et comme dans toute crise il y a des opportunités ou du moins des accélérations dans les changements observés par le passé, le covid a apporté son lot de renouveau.Ce serait le cas avec Alentour, la nouvelle plateforme bleu, blanc rouge devant permettre la digitalisation des activités.Alors que différentes tentatives ont eu lieu par le passé, avec le succès que nous connaissons tous, "" d'après Jean-Pierre Mas, pour le membre du gouvernement, cette fois-ci ce serait la bonne.Espérons qu'il ait raison, puisque plusieurs millions d'euros ont été mis sur la table. Ce n'est pas le seul défi de l'industrie, puisque le plan de reconquête du tourisme voulu par Emmanuel Macron est en cours d'écriture et de réflexion.Faut-il y voir la volonté de conquérir des voies en vue des présidentielles qui approchent à vitesse grand V ? Le secrétaire d'Etat de répondre par la négative." se projette Jean-Baptiste Lemoyne.Ce plan a pour vocation de maintenir la France sur le podium des destinations mondiales, pour la prochaine décennie.Après avoir regardé si loin, Valérie Boned est revenue sur le présent et le nouveau régime d'aides pour l'industrie. " car il existe toujours des trous dans la raquette.Si les agents de voyages semblent globalement satisfaits, il reste quelques interrogations. Le décret doit être publié prochainement. En attendant la profession fait front." conclut un Jean-Pierre Mas avec le sourire, de celui qui a retrouvé un peu le goût de la vie d'avant.