Air France, Ryanair, Volotea... Le trafic reprend progressivement pour l'aéroport Marseille Provence

Depuis le 11 mai dernier, les passagers transitant par l'Aéroport Marseille Provence ont l'obligation légale de porter un masque dans les aérogares.



Du gel hydro-alcoolique est présent en libre-service sur l’ensemble du parcours passagers, et les distributeurs automatiques sont à présent pourvus de kits sanitaires en vente libre.



Enfin, à leur réouverture, les commerces seront également amenés à vendre le matériel nécessaire à la protection de tous ceux qui n’auraient pas de masque en leur possession.



L’aéroport Marseille Provence a également renforcé, depuis le mois mars, le nettoyage et la désinfection de ses espaces, notamment sur les points de contacts réguliers (bornes d’enregistrement, zones de contrôles de sureté, équipements du personnel…) ainsi que les sanitaires (poignées, interrupteurs, dispositif de mousse virucide individuel…).



Mais aussi renforcé le traitement de son air ambiant, afin d’apporter 100 % d’air extérieur renouvelé, sans réutilisation de l’air intérieur de l’aérogare.



Il a également été installé des protections en plexiglass afin de protéger les passagers et les salariés, notamment à l’accueil voyageurs, au niveau de l’enregistrement et à l’embarquement.



Un système de gestion des flux a été mis en place afin de séparer arrivées et départs ; un siège sur deux en zone d’attente et en salle d’embarquement a été condamné et des emplacements spécifiques distants d’un mètre en zones d’attente, notamment en zone livraison bagages, ont été délimités.



Enfin, le système d’information passagers a été renforcé sur site via un réseau d’affichage (écrans, panneaux, stickage) et d’annonces sonores automatisées afin de rappeler et faire respecter les gestes barrières.