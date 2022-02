Pour ses 100 ans, l'aéroport Marseille Provence garde le cap

L’heure est au bilan pour l'Aéroport Marseille Provence (AMP).



Globalement, en 2021, le trafic a vraiment repris de juillet à décembre, période pendant laquelle 70% du trafic de 2019 a été atteint.



En moyenne, l’année 2021 correspond à presque la moitié du trafic 2019.



« Nous avions estimé l’année à 4 millions et demi de passagers, nous en avons eu 166 000 de plus. En 2022, nous espérons en compter davantage », explique Philippe Bernand, le président du directoire d’Aéroport Marseille Provence dans un communiqué.



Dans l’ensemble, on peut dire que l’aéroport Marseille Provence fait partie de ceux qui s’en sortent le mieux d’un point de vue trafic depuis le début de la pandémie, avec l’un des meilleurs taux de reprise en France (46% de trafic par rapport à 2019).



L’AMP se situe à la 4e place des aéroports français et a accueilli 3 nouvelles compagnies entre l’été et l’hiver 2021 : Air Arabia, Corsair et Binter.



Durant la crise, il n’a cessé de chercher des solutions pour s’adapter aux restrictions sanitaires en créant, au plus fort de la demande, jusqu’à 5 laboratoires de tests covid dans l’aéroport, avec des résultats PCR disponibles en moins de deux heures.