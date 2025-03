L'aéroport de Montpellier dévoile son Salon by FDI

L’ aéroport de Montpellier-Méditerranée (AMM) a inauguré la transformation du, son espace business, après des travaux d’agrandissement et d’embellissement menésDepuis son ouverture en, ce salon a toujours été plébiscité. L’extension a permis d’de 50 à 80 places, sur une surface passant de 150 m² à 240 m².Les espaces dédiés auont été repensés pour offrir un environnement agréable et fonctionnel.Situé près des portes d’embarquement, desservant notamment Paris et Amsterdam, le salon bénéficie également d’une terrasse à ciel ouvert.