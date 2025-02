Air France : des victimes témoignent d'agressions sexistes et sexuelles au sein de la compagnie

"statut de toute-puissance", "entretenu par la direction".

La cellule investigation de Radio France a publié une enquête sur les violences sexistes et sexuelles au sein d'Air France. Des membres du personnel navigant de la compagnie dénoncent un climat de banalisation de ces actes.Plusieurs employées, principalement des hôtesses de l'air, brisent le silence et partagent ce qu'elles ont vécu : attouchements non désirés, remarques déplacées, et même des agressions plus graves. Ces actes se produisent non seulement dans les couloirs étroits des avions mais aussi lors d'escales.Les victimes de ces agressions disent avoir prévenu la direction d' Air France , qui ensuite n'aurait pas donné suite. Sont notamment pointés du doigt les pilotes : qui bénéficieraient d'un