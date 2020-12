Air France lance des tarifs promos sur les Outre-Mer

Air France lance jusqu’au 14 décembre 2020 une promotion sur ses vols long-courriers vers les Caraïbes et l’océan Indien, pour les voyages effectués avant le 31 mars 2020.



Les tarifs à partir de sont proposés en aller-retour : Fort de France et Pointe-à-Pitre : dès 299€* A/R ; Saint-Denis de la Réunion: dès 409€* A/R ; Cayenne et Saint-Martin : dès 499€* A/R.



La compagnie propose la possibilité de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais quel que soit le motif, et sans avoir à fournir de justificatif, pour toute modification jusqu'au 31 mars 2020.



Pour rappel, la présentation d’un test COVID négatif est actuellement obligatoire pour tout déplacement vers les Outre-mer.



* Prix aller/retour TTC en cabine Economy. Tarifs Light (bagage en soute non inclus). Taxes en vigueur au 09/12/2020. Frais de service airfrance.fr 1€ inclus. Tarifs soumis à conditions et sous réserve de disponibilité.