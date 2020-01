Air India : 2020, année du rebond ?

Face aux rumeurs de faillites et de fermetures qui ont couru dernièrement, Ashwani Lohani, P-DG de la compagnie, avait la semaine dernière publié un message pour rassurer clients et partenaires de part le monde.



« Air India continuera à voler et à se développer également et il n’y aura aucune inquiétude que ce soit pour les voyageurs, les entreprises ou les agents. Air India, le transporteur national, est toujours la plus grande compagnie aérienne de l’Inde », pouvait-on y lire.



Pour autant, il y a trois semaines, le même homme avait exprimé ses inquiétudes devant le ministère indien de l’Aviation civile.



« Il faut aussi admettre que la situation financière globale est extrêmement intenable et que la compagnie ne pourrait pas être en mesure de maintenir ses opérations en l’absence d’une intervention et d’un soutien gouvernemental immédiat, demandé à plusieurs reprises dans le passé » , expliquait une lettre envoyée au gouvernement.



Ce dernier s’est voulu ces derniers jours rassurant. Lors d’une rencontre qui s’est tenue le 2 janvier 2020 avec les pilotes de la compagnie, Hardeep Singh Puri, ministre de l’aviation civile en Inde a assuré qu’Air India continuerait d’être pleinement opérationnel jusqu’à la fin d’un processus de privatisation qui apparaît comme indispensable à la survie de la grande compagnie indienne.