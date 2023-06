Air Transat annualise la liaison Marseille - Montréal

Après Lyon et Paris, Air Transat annonce l'annualisation de sa ligne entre Marseille et Montréal au Canada. La compagnie prolonge également sa desserte de Nantes jusqu'au 13 janvier 2024.Air Transat annonce le renforcement de son équipe commerciale en France avec l’arrivée de trois nouveaux attachés commerciaux, Amandine Prudor, Christophe Delpech et Yves Zammit.Nous avons pu nous entretenir avec Cyril Cousin, Directeur des marchés France, Benelux, Suisse et Allemagne d’Air Transat, lors d'un voyage dans la Belle Province. Retour sur l'actualité de la compagnie et sur sa volonté d'annualiser plusieurs dessertes en France. Marseille ouvrira le bal...Ajouter des fréquences, allonger la saisonnalité des lignes au départ des provinces françaises et même les annualiser, tel est l’objectif de la compagnie Air Transat pour les mois à venir. TourMaG a accompagné à Montréal plusieurs responsables des aéroports des provinces françaises, qui, à l’invitation de la compagnie canadienne, ont pu discuter avec les équipes d'Air Transat et constater l’attractivité de la Belle province dans la splendeur de l’hiver. Reportage.Air Transat a étoffé son offre d'hébergement sur son site en nouant un partenariat avec deux nouvelles plateformes québécoises : WeChalet et Stay22.Pour l'été 2023, Air Transat proposera 54 vols par semaine au départ de la France vers le Canada. La compagnie étoffe également ses lignes domestiques canadiennes et ses vols vers les Etats-Unis.