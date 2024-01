Découvrez ou redécouvrez les destinations soleil avec Air Transat!

On vous en parlait en 2023, Air Transat emmène ses passagers qui souhaitent profiter du soleil en hiver, vers le Mexique, la République Dominicaine et Cuba ! En passant par notre hub de Montréal, ces destinations sont accessibles au départ de Paris, Nantes, Marseille et Lyon avec de bons temps de connexion !



Air Transat, renforce son programme de vol et élargit ses destinations à partir de la France !



Le processus est simple :



Une seule réservation, un seul enregistrement. Les bagages sont enregistrés de bout en bout ! De plus, la correspondance est garantie puisqu’en cas de retard les passagers auront une place sur le prochain vol à destination avec notre politique de protection des vols.



Il est important que le passager ait en main tous les documents de voyage et les formulaires nécessaires dont l’Autorisation de voyage électronique, l’AVE.



Nouveauté 2024 : Vous pourrez dorénavant proposer nos vols vers les Caraïbes et le Mexique pour vos groupes en contactant votre service groupe dédié par courriel à l’adresse

Programme de vols prévu vers les Caraïbes et le Mexique durant la saison hivernale (de novembre à avril) via notre hub, Montréal** :



*TDC temps de connexion



Depuis Paris Roissy Charles De Gaulle Terminal 3 :



> Cancun : vol quotidien TDC*1h30

> Punta Cana : vol quotidien TDC*1h35

> La Havane : 2 vols par semaine TDC* 5h35

> Santa Clara : 2 vols par semaine TDC* 2h35

> Varadero : 3 vols par semaine TDC* 2h45

> Cayo Coco : 5 vols par semaine TDC* 3h25

> Holguin 3 vols par semaine TDC* 2h15



Depuis Nantes :



> Cancun : 2 vols par semaine TDC* 2h05

> Punta Cana > 2 vols par semaine TDC* 2h10

> Varadero : 1 vol par semaine TDC* 3h20

> Cayo Coco : 2 vols par semaine TDC* 4h

> Holguin 2 vols par semaine TDC* 1h50



Depuis Marseille :



> Samana : 1 vol par semaine TDC* 2h05 ** du 13 mars au 25 avril

> Varadero : 1 vol par semaine TDC* 1h45

> Cayo Coco : 1 vol par semaine TDC* 2h25



Depuis Lyon :



> Punta Cana : 3 vols par semaine TDC* 1h15

> Cayo Coco : 2 vols par semaine TDC* 3h05



** Sujet à modifications sans préavis, les temps de correspondance peuvent varier. Consultez votre GDS pour plus de détail.



Cuba, le Mexique, la République Dominicaine ? Chacune de ces destinations regorgent de petits trésors…



Cayo Coco à Cuba offrira de magnifiques plages de sable blanc, avec un immense récif corallien, les mordus de plongés pourront pratiquer et explorer les eaux turquoise dans plus de 15 sites exceptionnels. On pourra également faire du surf cerf-volant grâce aux vents dominants sur cette partie de l’île.



Holguin, moins connue que La Havane, située dans une région montagneuse et sauvage sera l’escapade idéale pour une journée de découverte avec ses bâtisses coloniales, ses places magnifiques et pour les plus curieux : ses musées !



En République Dominicaine, après une visite reposante à Punta Cana, sortez des sentiers battus en découvrant Samanà, une ville avec son paysage à bas-relief, et sa végétation incroyable. Le marché de la ville est une occasion d’échanger avec les locaux et de se balader sur le port.



Un point fort de Samanà, l’observation des fameuses baleines à bosse. Des excursions sont proposées de janvier à mars. Sur la terre ferme, il est possible de participer à des safaris en Jeep pour découvrir la campagne et visiter des habitats typiques ou mieux, pour les aventuriers, ils pourront traverser la forêt tropicale en quad en passant par de magnifiques plages.



Au Mexique, on ne présente plus Cancun, destination à découvrir entre amis, en famille ou en solo ! Cancun est un grand lieu réputé pour ses plages de rêve, ses spots de plongée, sans oublier sa faune et sa flore incroyable ! Une fois le soleil couché, les touristes pourront profiter de la vie nocturne avec ses restaurants typiques et ses bars branchés !



Nous contacter

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

