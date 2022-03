Air Transat rejoint le programme Miles Attack

Air Transat rejoint le programme de fidélité de Miles Attack.



Pour remporte des miles, les billets vendus devront avoir pour point de départ la France et pour destination l’une des 5 villes canadiennes desservies par Air Transat (Montréal, Québec, Toronto, Calgary ou Vancouver).



Le nombre de MILES attribué dépendra du type de tarif vendu :

- 50 Miles pour l’émission d’un billet Eco Budget

- 100 Miles pour l’émission d’un billet Eco Standard

- 200 Miles pour l’émission d’un billet Eco Flex

- 300 Miles pour l’émission d’un billet Club Standard et Club Flex



Les billets en aller simple seront rémunérés à même hauteur que les billets aller/retour, et, dans le cadre d’une combinaison de tarif, c’est la catégorie de tarif la plus haute qui sera appliquée.