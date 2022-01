Alsace : étude sur la fréquentation pendant les fêtes de fin d’année

Alsace Destination Tourisme s’est abonnée au dispositif Flux Vision Tourisme, développé par Orange depuis une dizaine d’années, pour pouvoir disposer de données de fréquentation à l’échelle de l’Alsace.



Les données anonymes collectées permettent de différencier les habitants des visiteurs (touristes et excursionnistes) et de comptabiliser notamment les nuitées touristiques, sans distinction de la nature de l’hébergement (marchand ou non).



En tout, 5,2 millions de nuitées touristiques (françaises et étrangères) ont été comptabilisées en Alsace entre le 26 novembre (1er week-end de l’Avent) et le 31 décembre 2021.



S’il reste inférieur à la fréquentation de 2019 (-15%), ce chiffre marque une amélioration notoire, après une année 2020 catastrophique, sans marchés de Noël, et une saison estivale décevante (nuitées inférieures de 27% aux chiffres de l’été 2019).



Comme en 2019, c’est le 24 décembre qu’a été observé le maximum journalier de nuitées touristiques en Alsace (ces chiffres ne tenant pas compte des nuitées réalisées par des Alsaciens).