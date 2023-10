Fêtes de fin d'année, quand réserver son voyage ?

Selon KAYAK.fr, les vendredis seront les jours les plus chargés pour les voyageurs, avec des prix des vols moyens d'environ 159 euros. En revanche, les lundis sont généralement les jours les moins chers, avec un prix moyen d'environ 147 euros. Les dimanches sont plus calmes pour prendre l’avion, avec un prix moyen de 162 euros.



" Bien que nous recommandions aux voyageurs de réserver des vols au départ de la France au moins 72 jours à l'avance pour obtenir les meilleurs prix, la version Noël et Nouvel An de notre outil "Meilleur moment pour voyager" est un outil fantastique pour aider les voyageurs à identifier le meilleur moment pour réserver leur voyage et trouver les dates de voyage les plus abordables pour la destination souhaitée ", déclare Eva Fouquet, Vice-présidente senior de KAYAK.