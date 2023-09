Hiver 2024-2025 : un Noël féérique aux portes du cercle polaire

PONANT a conçu sept voyages inoubliables entre la Laponie norvégienne, le golfe de Botnie et la mer Baltique. L’occasion unique de célébrer les fêtes de fin d’année autrement. Au programme, trois circuits inédits pour explorer la nuit polaire et les aurores boréales et quatre départs pour vivre la magie de Noël au cœur des traditions scandinaves.



Rédigé par PONANT le Lundi 25 Septembre 2023

Splendeur des nuits polaires et des aurores boréales « Il pleut des étoiles dans notre lit » : ce titre d’un recueil de poèmes scandinaves devient réalité. À bord du Commandant Charcot , les nuits seront encore plus belles que les jours. Vive l’entrée dans la longue nuit polaire et cette lumière si particulière entre lever et coucher du soleil qui ne dure que quelques heures. Le moment idéal pour profiter d’une balade en traîneaux (tiré par des rennes ou des chiens), s’adonner à la pêche blanche ou se dépenser lors d’une sortie en kayak. Durant le séjour, la découverte des îles Lofoten à cheval, la rencontre avec des communautés locales comme les Sami, un peuple norvégien éleveur de rennes, rythment aussi le temps passé au-dessus du cercle polaire. Des destinations, loin de la haute saison touristique pour une déconnexion totale et la chance, peut-être, d’apercevoir des aurores boréales.



► Découvrir les voyages : ce titre d’un recueil de poèmes scandinaves devient réalité. À bord du, les nuits seront encore plus belles que les jours. Vive l’entrée dans la longue nuit polaire et cette lumière si particulière entre lever et coucher du soleil qui ne dure que quelques heures. Le moment idéal pour profiter d’une balade en traîneaux (tiré par des rennes ou des chiens), s’adonner à la pêche blanche ou se dépenser lors d’une sortie en kayak. Durant le séjour, la découverte des îles Lofoten à cheval, la rencontre avec des communautés locales comme les Sami, un peuple norvégien éleveur de rennes, rythment aussi le temps passé au-dessus du cercle polaire. Des destinations, loin de la haute saison touristique pour une déconnexion totale et la chance, peut-être, d’apercevoir des aurores boréales.





► Découvrir les voyages

Féérie des marchés de Noël scandinaves où se mêlent échoppes d’artisanat local, effluves de vin chaud épicé et biscuit à la cannelle. Des sorties avec une équipe de guides naturalistes seront proposées pour découvrir les paysages enneigés du golfe de Botnie, de la Laponie suédoise et finlandaises… ces quatre départs sont conçus pour retrouver les joies enfantines d’un temps suspendu aux portes de l’Arctique entre culture chaleureuse scandinave, randonnée en traîneau et découverte d’une nature sauvage.

Un Noël inédit en musique avec Renaud Capuçon



« Nous voulons partager la musique que l’on aime pour faire de ce voyage, un voyage par les sens » , confie Renaud Capuçon. Départ prévu depuis Helsinki, en Finland, en passant par la nature vivifiante de Laponie jusqu’à l’archipel de Stockholm et Rovaniemi, la ville du père Noël…



► Découvrir la croisière En partenariat avec Radio Classique, le célèbre violoniste Renaud Capuçon, accompagné d’un tableau d’artistes virtuoses, feront vivre un Noël unique aux passagers, entre concerts sans pareil et décors naturels somptueux., confie Renaud Capuçon. Départ prévu depuis Helsinki, en Finland, en passant par la nature vivifiante de Laponie jusqu’à l’archipel de Stockholm et Rovaniemi, la ville du père Noël…

De petits aventuriers ravis grâce au Kid Explorers Club Dès 6 ans, les petits curieux ne sont pas oubliés le temps de ce voyage qui se déroule durant les vacances scolaires de Noël.



En partenariat avec la Maud Fontenoy Foundation, ils sont pris en charge par des animateurs passionnés pour les sensibiliser au milieu océanique, et leur proposer des activités manuelles, sportives et éducatives.

À propos de PONANT Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.

Plus d’informations sur : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.Plus d’informations sur www.ponant.com

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 226 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Nouvelles Frontières innove avec une toute nouvelle brochure coconstruite avec ses clients et prospects Iberostar Selection Lanzarote Park, un resort 5 étoiles pour toutes les générations