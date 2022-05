Altrimente Corsica, Vivez la Corse !

Appli mobile TourMaG



Nous vous proposons de découvrir notre sélection de nos séjours actifs et sportifs, adaptés aux petits et aux grands : Randonnées libres ou encadrées, excursions, visites culturelles, croisière autour de la Corse en bateau…. Ou tout simplement un séjour farniente à petits prix ! Ollandini vous fait découvrir la Corse comme il vous plaît !

Lundi 16 Mai 2022





Nos vacances actives :



Sentiers d’exceptions : pour les randonneurs amateurs !



Vous aurez l’occasion de réaliser quatre randonnées faciles et encadrées, faisable à partir de l’âge de 8 ans.



En petits groupes, vous pourrez appréhendez la Corse sous toutes ses facettes et profitez de sites exceptionnels impénétrables en voiture.



► À partir de 1 203 € par personne- forfait avion 8/7 nuit base ½ double + forfait activités + transferts



Secret du sud : pour les randonneurs motivés !



Découvrez la Corse en mêlant nature et culture. Réalisez ici trois randonnées de moyenne montagne, ainsi que deux randonnées de bord de mer accessible à partir de 13 ans. Ce séjour ponctué de visites culturelles vous permettra de découvrir la Corse du sud en profondeur. Des sites incontournables, des paysages merveilleux et une culture d’exception : la Corse n’aura bientôt plus de secrets pour vous !



► À partir de 1 434 € par personne- forfait avion 8J/7 nuit base ½ double + forfait activités + transferts



GR20 SUD : pour les randonneurs expérimentés !



Ce sentier d'altitude parcourt la Corse du sud-est au nord-ouest. Vous traverserez de multiples paysages sublimes au cœur d’une nature préservée. Néanmoins, le GR 20 doit sa réputation internationale à sa difficulté. En effet, celui-ci est considéré comme un des sentiers les plus difficiles d'Europe. Ces sentiers de grandes randonnées s’adressent aux randonneurs expérimentés, en bonne condition physique et habitués aux terrains rocailleux. Chaque jour, sont prévus entre 4 et 6 heures de marche.



Vous parcourrez non sans effort, les sites mythiques de l’île au plein cœur de la montagne. Lors de votre périple, vous trouverez des refuges dans lesquels vous pourrez passer la nuit ou simplement vous ravitailler. Les nuits sous tente, les douches froides et les WC rudimentaires ne doivent pas vous faire peur ! Vous avez le gout du challenge ? Alors lancez-vous ! Le GR20 Sud n’attend plus que vous !

Le parcours de montagne du GR20 Sud est composé de 7 étapes : Vizzavona ; Capanelle ; Verde ; Usciolu ; Bassetta ; Asinau ; Bavella.



► À partir de 1 228 € par personne- forfait avion 8J /7 nuit base ½ double + forfait activités + transferts



Mare Corsica : Tour de Corse en Croisière



Vous avez toujours rêvé de faire le tour de la Corse ? En 7 nuits et 5 étapes, notre paquebot à taille humaine réalise votre rêve.

Escales après escales, explorez les principaux sites et grandes villes côtières de l’île. À partir de Nice, découvrez chaque jour une nouvelle ville, toutes aussi emblématiques les unes que les autres : Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Bastia ou encore l’Île Rousse. En abordant ces merveilles par la mer, vous aurez la chance de les voir sous un angle inédit.



Entre animations, soirées gala, dîners à thème et conférence, vous connaîtrez notre île sous tous ses aspects, dans une ambiance festive, esprit emblématique des croisières.



► À partir de 2 489 € par personne-base ½ double en pension complète. 8J/7N



Découvrez la Corse au Meilleur Prix ! Maïna** : résidence tourisme



Vue mer et plage à proximité, la jolie résidence Maïna** se situe à 800 mètre de Cargèse. Celle-ci propose 14 appartements climatisés sur 2 niveaux, avec balcon et terrasse aménagés. Tous tournés vers la mer, chacun dispose : d’une télévision, d’une kitchenette équipée et d’une salle de bain avec douche. La terrasse du solarium vous promet détente et convivialité.



Du 9 au 16 juillet, 8 jours et 7 nuits, en appartement type A4 type 2 - 4 personnes – Traversées maritimes Toulon - Ajaccio traversée de jour, sans installation avec passage véhicule catégorie B, à partir de 480 € TTC par personne. Possibilité de vols réguliers ou vols vacances au départ de Paris et Provinces.



Marina d’Oru**** : village de vacances



Le village vacances vous accueille sur la côte Est de la Corse entre mer et montagne. Au bord d’une longue plage de sable, profitez de vacances conviviales, sereine et détendues, en famille ou entre amis.

Celui-ci se situe à 5 km de Ghisonaccia et à 1h de route de Porto-Vecchio. Dans un site arboré et verdoyant, prenez le temps de vous ressourcer et bénéficiez de diverses animations : jeux divers, animations sportives, soirées à thème, spectacle ou karaoké…



A partir de mai, vos enfants pourront s’amuser au sein du Mini-club (de 3 à 6 ans), du Child Club (de 7 à 11 ans) et du Club ados (de 12 à 18 ans). Envie de vous détendre ? Rendez-vous à la paillotte : relaxez-vous les pieds dans l’eau.

La nouveauté 2022 ? Les deux piscines sont chauffées ! De quoi passer des vacances exceptionnelles.



Du 9 au 16 juillet, 8 jours et 7 nuits, en villa V6 base 6 personnes – Traversées maritimes Toulon - Ajaccio traversée de jour, sans installation avec passage véhicule catégorie B, à partir de 460 € TTC par personne. Possibilité de vols réguliers ou vols vacances au départ de Paris et Provinces



Corsicana : location meublée



Sitiué à seulement 1,5 km de l’Île Rousse et de la plage, cette location meublée est idéale pour visiter la région. Nichée sous les oliviers, les locations Corsicana proposent 10 appartements climatisés.



Le séjour dispose d’un clic-clac en 140, une chambre séparée, une télévision, une cuisine équipée, une salle de bain ainsi qu’une terrasse avec un salon de jardin. Si vous souhaitez animer votre séjour : jet-ski, tennis, mini-golf, tir à l’arc, quad, équitation et restaurants à proximité.



à partir de 510 € TTC par personne. Possibilité de vols réguliers ou vols vacances au départ de Paris et Provinces



Proche, authentique et surprenante, l’Île de Beauté est la destination idéale pour ce printemps ou cet été 2022. Résidence de tourisme, village vacances ou même location meublée, Ollandini Voyages vous propose tout type de logements. Faites-nous confiance en réservant votre séjour au meilleur prix sur l’île de beauté. #partezenFrance



Cliquez et découvrez l'ensemble de notre programmation 2022 : www.brochuresenligne.com Du 9 au 16 juillet, 8 jours et 7 nuits, en A4 base 2 adultes et 2 enfants – Traversées maritimes Toulon – Ile Rousse traversée de jour, sans installation avec passage véhicule catégorie B, à partir de 510 € TTC par personne. Possibilité de vols réguliers ou vols vacances au départ de Paris et Provinces

N’attendez plus pour réservez. Nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.



resa.indiv@ollandini.fr

04 95 23 92 92





Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du voyage en Corse.04 95 23 92 92 www.ollandini.biz ou www.ollandini.fr

