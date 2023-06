Amadeus Cytric Solutions : "Les entreprises attendent de la finesse"

Pendant le covid, les entreprises ont eu le temps de travailler en profondeur le sujet. On le voit notamment à travers les appels d’offres. Les attentes sont plus précises, plus fortes, notamment sur la mesure de l’impact CO2, les indicateurs et la volonté de les piloter.Concrètement, en France, 90% des sociétés disent vouloir voyager moins et plus responsable. Il y a eu des excès, aujourd’hui, pour des raisons écologiques et économiques, les entreprises souhaitent limiter les déplacements.Quand c’est possible, le rail est préféré à l’avion. Ne pas faire le déplacement est également une option.Les enjeux sont très forts sur cette partie voyage. Les entreprises attendent de leurs partenaires, agences, éditeurs, OBT, etc… un accompagnement systématique et souple.Nous développons ladans ce sens-là. Elle calcule très facilement et de manière très visible les impacts en CO2, avec des indicateurs très fins.Un tableau de bord permet aux voyageurs de situer, de façon très visuelle, son impact carbone et de le comparer aux autres salariés de l’entreprise ou de son département.Le voyageur peut consulter lui-même la solution pour accéder à l’information ou alors, être informé par notification, par le biais de son travel manager. L’idée, là-encore, est de le sensibiliser.Nous avons été l’un des premiers à proposer la comparaison des options air & fer, c’est-à-dire à mettre en avant le fer quand c’est pertinent aussi en termes pratique, car le voyage d’affaires a un impératif de timing.Idem sur l’avion, la solution va remonter la compagnie avec la plus faible émission de CO2 , ainsi que celles qui utilisent le SAF Enfin, grâce à un partenariat avec Microsoft, Cytric Easy permet aux voyageurs de partager en interne des informations sur leurs déplacements et de réserver un voyage dans Teams.Comme toutes les réunions ne sont pas indispensables en physique, l’outil propose dans certains cas la visio-conférence. Le développement de la solution va dans ce sens. Nous souhaitons que l’outil, grâce à son intelligence, puisse orienter simplement et automatiquement les collaborateurs.