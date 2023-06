Amex GBT : Bank of America rejoint le programme SAF

(1) Le nombre de vols aller simple pour les voyageurs d’affaires a été calculé sur la base des hypothèses suivantes : une intensité carbone des SAF de 22 gCO2e/MJ, une distance de vol entre Londres et New York de 5 541 km et un facteur d’émissions pour un vol long-courrier de 0,102 kgCO₂e/passager-km basé sur les facteurs d’émissions du DEFRA 2021 du Royaume-Uni pour les rapports d’entreprise.