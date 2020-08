Amex GBT étoffe ses services de messagerie sur mobile de nouvelles fonctionnalités

Afin de garder le lien avec les voyageurs affaires, Amex GBT a étoffé ses services de messagerie sur mobile à de nouveaux pays. Parallèlement de nouvelles fonctionnalités ont été mises en place sur l'application mobile.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 26 Août 2020

American Express Global Business Travel (GBT) a étendu son service de messagerie dans de nouveaux pays et a apporté des améliorations à l’application Amex GBT Mobile.



Dans le cadre de la stratégie "mobile first", American Express Global Business Travel (GBT) a étendu son service de messagerie de l’application mobile dans plus de 24 pays.



L’application mobile s’est aussi dotée d’une nouvelle fonctionnalité, Travel Program Notification, qui permet aux organisateurs de voyages d'envoyer des messages et des conseils aux voyageurs en fonction de leur localisation, par une notification push.



Un communiqué ajoute que "dans les prochains mois il sera possible d’échanger avec son conseiller directement au travers de ces notifications push. "



Parallèlement, la possibilité pour les voyageurs de contacter directement un conseiller sur l'Apple Business Chat en utilisant la messagerie de l'iPhone et l'iPad a été élargie à d’autres segments de clientèle d’Amex GBT et n’est plus seulement réservée aux États-Unis. On peut notamment la retrouver en France, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni.





« Le portable et les services de messagerie renferment un potentiel inexploité pour servir d'intermédiaire entre le gestionnaire de voyages, le voyageur et le conseiller en voyages dans le contexte actuel de transmission de l'information relative aux voyages, qui est en constante évolution », a déclaré Andrew Crawley, directeur commercial de GBT.

