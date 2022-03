Appli mobile TourMaG



Amplitudes recrute au DitexJobsDays les 28 et 29 mars 2022 Créateur de voyages sur mesure.

Amplitudes recrute ! Nous cherchons à agrandir nos équipes et ainsi à partager nos valeurs qui sont l’innovation, la culture de la différence du service et l’excellence.

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022

→ En digital sur le DitexJobsDays les 28 et 29 mars 2022



Dénomination :

Amplitudes



Activité :

Agence de voyages



Qui sommes-nous ? Amplitudes est une agence de voyages, répartie en plusieurs agences sur Toulouse et Paris. Amplitudes a été fondée par Monsieur José Martinez il y a près de 30 ans.



Que faisons-nous ? Nous proposons la création de voyages sur mesure tant sur du voyage individuel que sur du voyage d’affaire mais aussi du voyage en mer sur les fleuves et les océans du monde à bord de prestigieux navires.



Pourquoi nous participons au salon Ditex 2022 Nous participons au salon Ditex 2022 car nous souhaitons échanger avec des candidats motivés et à l’écoute de nouvelles opportunités. Dans le cadre de notre développement d’activité, nous recherchons des personnes curieuses, autonomes, et dotées d’un réel savoir être.

Amplitudes offre des postes en CDI dans le secteur de loisir, du business travel mais aussi sur d’autres activités comme la gestion administrative et commerciale ou encore la gestion du support et de l’implémentation.

Les postes sont à pourvoir principalement à Toulouse mais aussi sur Paris pour le secteur du loisir individuel.



Enfin, nous souhaitons faire partie de cette aventure, moderne et de grande ampleur qui est le salon virtuel, Ditex 2022.



Contacter Amplitudes Pauline GAUTIE-BIANCHI

Responsable ressources humaines

ressources.humaines@amplitudes.com

0567207439 – 0618082320



Adresse postale :

AMPLITUDES TOULOUSE

20, rue du Rempart Saint-Étienne - 31000 Toulouse



AMPLITUDES PARIS

60, rue Sainte Anne - 75002 Paris



LA CROISIÈRE TOULOUSE

37 ter, rue de Metz - 31000 Toulouse



Site web : www.amplitudes.com





