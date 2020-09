Annulation : Hurtigruten assouplit ses règles de remboursement

Hurtigruten met en place une nouvelle politique d’annulation applicable à toutes les nouvelles réservations, pour des départs en 2021 et 2022.



Ainsi, pour toute croisière réservée avant le 31 octobre 2020 et si, pour une raison ou une autre, les voyageurs décident d’annuler ultérieurement, la compagnie garantit le remboursement.



Cette politique est uniquement valable pour toutes les nouvelles réservations effectuées avant le 31.10.2020, pour un départ en 2021 et 2022.



Les annulations doivent être effectuées au moins 90 jours avant la croisière si le départ est prévu entre janvier et septembre 2021, et au moins 180 jours avant pour les croisières partant entre octobre 2021 et décembre 2022.



Le montant des frais est limité à 150€ par personne.