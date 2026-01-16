Annulation de vol : les compagnies doivent rembourser la commission de l’agence de voyages

arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre un arrêt (Affaire C-45/24) concernant le remboursement des passagers. En cas d'annulation, le transporteur aérien est désormais tenu de rembourser l'intégralité du prix payé par le client, y compris les commissions prélevées par les intermédiaires, même s'il n'en connaissait pas le montant exact.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 16 Janvier 2026

