Antilles, Guyane : Air Caraïbes emmène les enfants hospitalisés en Laponie

Air Caraïbes est partenaire de l’association Louis Carlesimo depuis 2008.



Cette année, 17 petits malades de 6 à 12 ans ont pu effectuer le vol depuis Cayenne, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre à destination de la Laponie, pays du Père Noël (Finlande).



Air Caraïbes, Aéroports de Paris et Transavia se sont mobilisés pour permettre à ces enfants de vivre cette parenthèse enchantée.



L’Association Louis Carlesimo a été créée en 1982 par Honoré Carlesimo. Depuis cette date, près de 20 000 enfants ont bénéficié de l’aide de l’Association et plus de 400 initiatives (voyages, sorties, spectacles…) ont été organisées.



Cette année, 42 enfants se sont rendus en Laponie, dont 17 depuis les Antilles et la Guyane avec Air Caraïbes.