Antonio Faria, gérant de Monddia France, nous a quittés

Il était un homme altruiste, dévoué, méticuleux et bienveillant. Il a œuvré depuis des mois pour contribuer à faire entendre la voix des autocaristes avec opiniâtreté et en grand professionnel.



Il est à l'origine de la création de l'association du CAI dont il était un des fondateurs, le vice-président et un contributeur prolixe et actif.



Combien de réunions avons-nous vécus avec lui et avec vous à Gennevilliers pour préparer nos textes, nos actions et nos mobilisations.



Nos pensées vont à son épouse, à son fils, à sa famille et à ses collaborateurs."



Le CAI doit se réunir pour " envisager toutes les initiatives pouvant aider ses proches comme ses salariés dans l'esprit d'amitié et de solidarité qui lui était si cher ".



" Antonio, nous avons découvert en toi un ami sincère et généreux. Tu resteras à jamais dans nos cœurs puisque nous t'aimons ", conclut Catherine Chaumont.



La rédaction de TourMaG.com s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches.