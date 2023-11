Appart’City monte en gamme et en CA : + 20% en 2023

trajectoire positive de l’enseigne depuis deux ans

C’est 50% de plus que ce que nous avions initialement prévu

Cette «» va de pair avec un plan de réinvestissement, réévalué à la hausse et destiné à accompagner la montée en gamme.» affirme son président.Pour une meilleure clarification, Appart’City structure son offre autour deAfin de procéder à un rééquilibrage de son portefeuille et illustrer sa stratégie de montée en gamme, la marque a récemment fait basculer 15 unités de l’entrée de gamme vers le moyen de gamme et plus. Aujourd’hui plus de la moitié des établissements sont positionnés sur ce segment.