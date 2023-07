Appart’City : "100% de nos établissements labellisés Clef Verte, d’ici fin 2024"

Des logements que le leader de l’appart-hôtel a choisi de segmenter cette année dans un souci de clarification : « la différenciation entre des produits d'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme n’était pas toujours facile à appréhender par nos clients. »



Aujourd’hui, les appart-hôtels de la marque se décomposent en trois gammes. Déjà, la gamme « Classic », des établissements deux étoiles qui s’appuient sur un socle de six services hôteliers.



« Ces 44 établissements ont plutôt vocation à accueillir des clients qui vont être sur des durées de séjour d'une à trois nuits ou alors des durées de séjour plus longues, des personnes qui sont en formation professionnelle, qui sont sur des chantiers de construction mais aussi informatiques. »



Ensuite, on trouve la gamme Confort qui regroupe 43 établissements trois étoiles. « Son positionnement très hôtelier est adapté à des durées de séjour très courtes à partir d’une nuit ou aux personnes qui sont en déplacement du lundi au jeudi.



Elle convient aux cadres ou employés en voyage d’affaires et propose neuf services, comme un accueil H 24, 7 jours sur 7, des offres de petit-déjeuner, des parkings et des espaces de réunion. »



Et enfin, la gamme Collection, des « petites pépites » quatre étoiles qui ont la particularité d’être conçues en fonction de leur spécificité.



« La décoration de l’établissement de Nîmes Arènes est inspirée de la culture locale et inversement, l’appart-hôtel que l’on s’apprête à ouvrir fin juillet à Paris (109 appartements), à deux pas de la Gare de Lyon, bénéficie d’un décor très moderne, très parisien. Pour cette gamme, on va être à parité entre clientèle affaires et loisirs. ».



En plus des douze services, en fonction des particularités de l’établissement, on va y trouver par exemple des « espaces bien-être et des salles de sport ».





Au global, « l’affaire » représente entre 60 et 65 % de la clientèle d’Appart’City, une moyenne à modérer entre les gammes et les durées de séjour. Le taux d’occupation, en 2022, était de 70% pour un chiffre d’affaires de 182 millions d’euros.