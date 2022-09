Appart’City : Richard Perdu nouveau Directeur Marketing

Richard Perdu crée voici cinq ans AlliancePlaisance, société d’exploitation des premiers hébergements flottants de loisir, appelés LodgeBoat, qui sont installés dans le port de plaisance de Gruissan (Aude, France).



« Retrouver aujourd’hui le Groupe Appart’City, devenu le spécialiste français de l’appart-hôtel, est dans la continuité de ce qui m’anime depuis toujours : relever le challenge de redéfinir les contours d’une stratégie de marque et asseoir sa notoriété pour conforter son leadership et accompagner son développement dans un secteur en pleine mutation.



J’ai par ailleurs un réel plaisir à rejoindre toutes les équipes et les métiers du Groupe pour travailler en synergie, rassemblés ensemble, autour d’un métier passion . »