Assemblée générale du BAR : "Appelons à lever les restrictions de voyages !"

Pour la première fois fois en présentiel depuis janvier 2020, les grands acteurs du transport aérien et du voyage étaient réunis à l’hotel Intercontinental à Paris mardi 25 janvier 2022 pour la 73e assemblée générale du Bar France (Board of Airlines représentatives).



Au dépit des nombreux sujets de préoccupations et des griefs, les représentants des compagnies aériennes présents ont voulu afficher un certain optimisme, et entrevoir enfin la lumière au bout du tunnel.



« Tout n’est pas terminé mais, à la lueur des avancées sanitaires, semblent se profiler des raisons d’espérer à un retour à une certaine normalité même si le chemin n’est pas encore dégagé de tous ses obstacles » , a voulu croire Jean-Pierre Sauvage, président du Bar.



« Après l’initiative de Iata avec la création de son Travel Pass et celle du Certificat sanitaire européen, une certaine harmonie est enfin apparue permettant d’offrir au marché des possibilités de voyages, certes encore restreintes, qui ont permis de constater dès l’été 2021 que la demande était bien là, laissant ainsi augurer un avenir meilleur » , a-t-il aussi indiqué dans son discours de clôture.



« Il y a des coins de ciel bleu, dans ce pays et cette industrie qui aime tant la grisaille. Il nous faut être audacieux et innovants » , a lancé de son côté Damien Cazé, directeur général de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), citant notamment un rapport plein d’avenir sur les smart airports , écrit par le ministère de l’écologie.