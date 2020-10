Covid-19 : les instances du tourisme et de l'aérien demandent des tests antigéniques dans les aéroports

Alors que l'IATA estime actuellement la chute du trafic aérien à 70% sur l’ensemble de l’année 2020, de nombreux acteurs du tourisme et du transport aérien demandent au gouvernement la mise en place de tests antigéniques - permettant un diagnostic rapide de la Covid-19 - sur les plateformes aéroportuaires françaises.



Ce dispositif est déjà mis en place dans la plupart des grands aéroports européens (Milan, Rome, Francfort, Londres, etc.).



Aussi, dans un communiqué commun, la FNAM, le BAR France, la CLIA, GIFAS, IATA, Les Entreprises du Voyage, le SCARA, le SETO, l'UAF et l'UMIH parlent d'une seule voix.



" Actuellement, les passagers n’ont aucune visibilité sur les contraintes sanitaires et l’ouverture des frontières. Un effort d’uniformisation des mesures permettrait à ces derniers de voyager et d’augmenter ainsi le niveau d’activité d’une industrie fortement sinistrée qui lutte pour sa survie.



De plus, les avionneurs et IATA, soulignent la faible probabilité des contaminations en avions ; le système de filtration des avions renouvelant l’air d’une cabine toutes les 2 à 3 minutes ".