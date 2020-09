Automne : CroisiEurope lance une sélection de croisières en "tout inclus"

Ils conjuguent avec des temps forts inédits dans des hauts lieux de culture.



En voici quelques exemples :



- Sur la Seine : visite de l'opéra Garnier, soirée au Paradis Latin



- Sur la Loire : découverte de l'abbaye de Fontevraud, visite du château d'Ussé qui inspira Charles de Perrault



- Sur la Gironde : escale au musée des Arts de cognac ou encore visite d'une ferme aux truffes suivie d'une dégustation



- Sur le Rhône : détour par le château de Grignan où la Marquise de Sévigné a jadis séjourné et visite du Palais des Papes à Avignon



- Sur le Rhin : repas médiéval dans un château surplombant le fleuve.



L'ensemble de ces croisières est assuré dans le respect du protocole sanitaire mis en place et certifié par le label SAFEGUARD du bureau Veritas.



Pour rappel, CroisiEurope a étendu l'offre « Réservez en toute sérénité » à l'ensemble des départs 2020 pour toute réservation jusqu'au 31 octobre 2020. La réservation s'effectue maintenant et le client paye 15 jours avant son départ ou annule sans frais, jusqu'à 16 jours de son départ.