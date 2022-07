Avec H-Board, Hcorpo aide les entreprises à piloter leurs dépenses d'hôtels

Elles peuvent aussi avoir une visibilité complète sur la dépense, se benchmarker par rapport au marché et aux entreprises de secteurs similaires et, enfin, obtenir des statistiques personnalisées grâce aux filtres et aux requêtes.



Ainsi, les acheteurs et travel managers ont accès, de fait, « à tout ce qui permet de prendre les bonnes décisions afin de répondre aux objectifs de l’entreprise, comme le développement de nouveaux pays ou encore le pilotage de nouvelles Business Unit ».



Salomé Mogier, Account Management Director Hcorpo, explique : « Pour nos clients grands comptes, nous avons souhaité aller plus loin en construisant, avec des acheteurs, un outil plus performant et davantage tourné vers la performance achat.



Avec H-Board, nous allions la business intelligence à notre expertise hôtel dans un portail unique et 100% dédié à chacun de nos clients. »