L'intégration des moyens de paiement centralisé de l'entreprise est également un enjeu prioritaire pour améliorer le taux d'acceptation de l'offre hôtellerie. " Quand le collaborateur n'avance pas les frais, les réservations directes sont en baisse" , souligne Ziad Minkara. "Le paiement centralisé permet aussi d'avoir une qualité dans la donnée ", ajoute Anthony Poirier, " et de focaliser ce 80/20 ".



A contrôler, aussi, "la capacité du HBT, dans le cadre de ce paiement centralisé, de pouvoir couvrir les taxes hôtelières quel que soit le pays" .



Autre conseil : faire intervenir, en amont de l'appel d'offres, toutes les parties prenantes à savoir la direction financière, le service travel management, le service achat et peut être le service sécurité (sécurité de la data, des voyageurs, du paiement). " Faites des ateliers de travail ! ".



Et le modèle économique du HBT ? " Il doit être transparent et compréhensible , souligne Ziad Minkara. " Le HBT se rémunère essentiellement côté hôtels. Il ne faut pas oublier que le HBT est bien au service de la direction des achats. On va partir du postulat que le prestataire va distribuer votre offre hôtelière sans markup. Vous avez négocié à 100, s'il apparaît à 105, c'est rédhibitoire ". Le voyageur va vous envoyer un scud : "' j'ai trouvé moins cher sur Booking.com ".



Il explique, " la partie HBT ne doit pas être rémunérée, il faut vérifier dans vos contrats que le prestataire ne rajoute pas de frais sur le programme hôtel choisi par l'entreprise, en prétextant le travail de chargement des hôtels dans la base de données. Vous devez mettre dans votre contrat une faculté d'auditer cette partie-là ".



Le mot de la fin pour Rebecca Xerri : " Quand on lance un appel d'offres sur la partie HBT, on devient autonome par rapport à sa dépense hôtel. Quand on change d'agence de voyages ou de SBT, je ne n'ai pas besoin de relancer un appel d'offres ". Et, enfin, on est en règle avec la loi de Pareto.



Le prochain webinaire, le 28 juin 2022, à 11 heures, sera consacré aux problématiques autour du sourcing, " l'exhaustivité en termes d'offres ".